"Дніпро" мінімально обіграв "Донбас", "Динамо" вирвало перемогу у "Крижаних Вовків"

У Херсоні між місцевим "Дніпром" і "Донбасом" відбувся центральний матч чотирнадцятого туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги. Також у паралельному матчі зустрічалися МХК "Динамо" і "Крижані Вовки".

"Дніпро" – "Донбас" 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 Коляда (Янішевський, Макарицкий), 34:33; 2:0 Найдьонов (Макарицкий), 47:39; 3:0 Мацейко (Найдьонов), 51:33; 1:3 Костіков (Лялька, Захаров), 53:26; 2:3 Костіков (Кирющенков, Луговий – шостий польовий), 59:47

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Як і передбачалося, матч в Херсоні видався напруженим і видовищним, як і годиться протистоянню лідерів. Видно, що обидві команди були готові до останнього битися на кожному сантиметрі майданчика і на характері відвойовувати свої три очки.

У цьому матчі варто відзначити гру обох воротарів, які надійно обороняли свої ворота і впевнено рятували свої команди від пропущених шайб. Саме тому аж до 34-ї хвилини зустрічі на табло трималися нулі, а будь-які атаки і кидки зводилися "нанівець" неперевершеною майстерністю голкіперів.

Таким чином, рахунок був відкритий лише на екваторі поєдинку, коли капітан "Дніпра" Микола Коляда прямо-таки "заштовхав" шайбу в ворота Богдана Дьяченка, не залишивши тому шансів на порятунок.

Третя двадцятихвилинка стала найрезультативнішим відрізком зустрічі - херсонцям вдалося ще двічі прошити Богдана Дьяченка та заволодіти комфортним відривом у рахунку, завдяки точним кидкам Олександра Найдьонова і Романа Мацейка. А команда Сергія Вітера, в свою чергу, почала відповідати голами тільки під кінець матчу - двічі Олега Петрова прошив Олександр Костіков. Але цього не вистачило "Донбасу", щоб зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

Таким чином "Дніпро" втретє в сезоні обігрує чинного чемпіона України і принаймні до завтра посідає перше місце в турнірній таблиці з 36 набраними очками.

"Динамо" – "Крижані Вовки" 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Шайби: 0:1 Н. Дворник (Бурнатов, Мікульчик), 17:05. 1:1 Халін (Шматько), 24:44. 2:1 Халін, 45:25

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Незважаючи на те, що в цілому більш активно гру почали "динамівці", рахунок відкрили "Крижані Вовки": в кінцівці першого періоду п'яту шайбу в сезоні закинув Микола Дворник.

Вже на 24-й хвилині рахунок на табло став рівним після точного кидка Дмитра Халіна, якому асистував Іван Шматько. Той же Халін вивів МХК "Динамо" вперед на початку третього періоду. Незважаючи на масований навал на ворота Тимура Мамедова в кінці матчу, "Крижані Вовки" вперше в сезоні поступилися МХК "Динамо" в основний час.

Таким чином, МХК "Динамо" збільшив відрив від найближчого переслідувача в особі "Білого Барса" до 4 очок.

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