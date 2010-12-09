"Дніпро" продовжує шукати іспанських футболістів

Хуанде Рамос не полишає надії купити іспанських футболістів, зокрема, в "Малаги".

Раніше в ряді ЗМІ поширилася інформація, начебто "Дніпро" цікавиться гравцями "Малаги" Хесусом Гамесом та Сандро Сільвою. Тепер же називають ім'я нового претендента на перехід в стан дніпропетровців - Хаві Тореса, повідомляє SuperDeporte.es.

24-річний опорний хавбек, щоправда, зараз виступає не в "Малазі", а на правах оренди в "Леванте". Але вже цією зимою "Малага" готова повернути його з оренди і продати. Річ у тім, що клубу потрібні гроші, а "Леванте" так за оренду і не розрахувався. Минулого тижня агенти Тореса зустрічалися з представниками "Атлетіко". Також на нього претендує "Віган", де працює іспанський спеціаліст Роберто Мартінес.

Що цікаво, теперішній помічник Рамоса Хуан Рамон Муніс був одним з ініціаторів запрошення гравця в "Малагу" і на перших порах він був гравцем основи. Але після 11-го туру потрапив у немилість і більше жодного разу не зіграв у складі команди. Влітку Хаві Торес переїхав в оренду в "Леванте", де зараз є важливим гравцем основного складу.

Хаві є вихованцем "Вільяреалу", а в 2007 року переїхав в "Барселону". Але в столиці Каталонії кар'єра в гравця не склалася - він усього двічі виходив на поле. До "Малаги" гравець приєднався у 2009 році на правах вільного агента.