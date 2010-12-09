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      "Дніпро" продовжує шукати іспанських футболістів

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      Торес проти Езіла
      Торес проти Езіла / football.ua

      Хуанде Рамос не полишає надії купити іспанських футболістів, зокрема, в "Малаги".

      Раніше в ряді ЗМІ поширилася інформація, начебто "Дніпро" цікавиться гравцями "Малаги" Хесусом Гамесом та Сандро Сільвою. Тепер же називають ім'я нового претендента на перехід в стан дніпропетровців - Хаві Тореса, повідомляє SuperDeporte.es.

      24-річний опорний хавбек, щоправда, зараз виступає не в "Малазі", а на правах оренди в "Леванте". Але вже цією зимою "Малага" готова повернути його з оренди і продати. Річ у тім, що клубу потрібні гроші, а "Леванте" так за оренду і не розрахувався. Минулого тижня агенти Тореса зустрічалися з представниками "Атлетіко". Також на нього претендує "Віган", де працює іспанський спеціаліст Роберто Мартінес.

      Що цікаво, теперішній помічник Рамоса Хуан Рамон Муніс був одним з ініціаторів запрошення гравця в "Малагу" і на перших порах він був гравцем основи. Але після 11-го туру потрапив у немилість і більше жодного разу не зіграв у складі команди. Влітку Хаві Торес переїхав в оренду в "Леванте", де зараз є важливим гравцем основного складу.

      Хаві є вихованцем "Вільяреалу", а в 2007 року переїхав в "Барселону". Але в столиці Каталонії кар'єра в гравця не склалася - він усього двічі виходив на поле. До "Малаги" гравець приєднався у 2009 році на правах вільного агента.

      blog_ava
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      Джерело: football.ua
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      Новини за 9 грудня 2010
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