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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Дніпроенерго" зібралося

13:14, 25 березня 2009 221

Збори акціонерів "Дніпроенерго" пройшли мирно і ефективно.

Збори акціонерів однієї з найбільших енергогенерацій нашої країни - "Дніпроенерго", які відбулися 24 березня, завершилися мирним вирішенням тривалого корпоративного конфлікту між "Донбаською паливно-енергетичною компанією" Рината Ахметова і державною "Енергетичною компанією України".Остання була зареєстрована на зборах в якості власника 50% + однієї акції "Дніпроенерго", хоча донедавна наполягала на скасуванні допемісії цієї компанії. Нагадаємо, внаслідок неї ЕКУ втратила у капіталі Дніпропетровської генерації майже 16-відсоткову частку. У свою чергу, ДТЕК поступився впливом на наглядову раду компанії - кількість її членів скоротили з 9 до 7, а представників держави - збільшили з 3 до 4.Також власники "Дніпроенерго" вирішили виплатити дивіденди - вперше за останні 10 років. Зокрема, з цією метою виділять 50% прибутку компанії за 2007 рік і увесь прибуток генерації, який вона отримає у поточному році. Крім цього, "Дніпроенерго" змінило реєстратора. Ним став "Промінвестбанк". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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