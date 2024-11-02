Росія атакувала Дніпропетровську область. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Серед поранених – діти

У обласній військовій адміністрації зазначили, що вибух пролунав у Дніпровському районі.

Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура,

– мовиться в повідомленні.

За попередньою інформацією, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Інформацію. уточнюють, тож вона може змінюватись.

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу використання балістичного озброєння зі східного напрямку. Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто цілями стають саме об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, під час нічної атаки дронами-камікадзе російські БпЛА пошкодили 8 приватних будинків та інші споруди на Київщині, залишивши 1860 абонентів без електрики. Внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка, а також згорів комбайн в приватному господарстві.