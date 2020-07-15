На Дніпропетровщині посили карантин, заборонивши закладам громадського харчування та нічним клубам працювати з 23:00 до 7:00.

Відповідну заяву опублікувала на своїй фесйбук-сторінці пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Так, з 23:00 до 7:00 заборонено працювати нічним клубам, кафе, ресторанам, барам, закладам культури.

Довідка. Станом на 15 липня в Дніпропетровській області зареєстровано 1 155 випадків зареження на коронавірус.

Однак це обмеження не стосується кінотеатрів та закладів, які працюють на винос.

Коронавірус в Україні: що відомо