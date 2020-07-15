На Дніпропетровщині обмежили час роботи нічних клубів та кафе
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На Дніпропетровщині посили карантин, заборонивши закладам громадського харчування та нічним клубам працювати з 23:00 до 7:00.
Відповідну заяву опублікувала на своїй фесйбук-сторінці пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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Так, з 23:00 до 7:00 заборонено працювати нічним клубам, кафе, ресторанам, барам, закладам культури.
Однак це обмеження не стосується кінотеатрів та закладів, які працюють на винос.
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