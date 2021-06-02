Руйнування почалося 1 червня. Згодом на місце викликали правоохоронців.

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Мовиться про так званий "Вороновський міст" над залізничною колією. По приїзду поліцейські зафіксували руйнування.



Патрульні на виклику щодо руйнування моста / Фото телеграм-каналу "Дніпро обласний"

Згодом у Патрульній поліції Дніпра розповіли журналістам, що це "проблемне місце" вже засипали щебенем. Там зазначили, що таку "ліквідацію наслідків" провели комунальники Новомосковська.

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Що відомо про цей міст

Телеграм-канал "Дніпро обласний" повідомив, що для Новомосковського району та області, цей міст є важливим стратегічним об'єктом.

Він з'єднує не лише кілька мікрорайонів Новомосковська, а й відкриває шлях до центральної районної лікарні та населених пунктів району.

Зокрема, до військових містечок Черкаське та Гвардійське. Тому цією переправою щодня їздять багато автобусів та автомобілів.



Наслідки зливи в місті Новомосковськ / Фото Vgorode

Зверніть увагу! Під Нікополем на Дніпропетровщині 20 травня 2020 року обвалився автомобільний міст. У цей момент ним рухалася вантажівка, яка буквально зависла в повітрі. До ліквідації наслідків інциденту залучили військових, які встановили понтонну переправу. Новий міст збудували приблизно за 7 місяців.