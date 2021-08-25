Подія набула розголосу 25 серпня, проте засідання суду відбулося 13 серпня. Окружний суд Дніпра задовольнив клопотання облпрокуратури.

Цікаво Скільки чиновників не склали іспит з державної мови та яких в них рівень української

Проти закону

У рішенні зазначають, що суд вважає недоречним зберігати регіональний статус російської мови в Дніпропетровській області.

Він виступив проти рішення Дніпровської облради. Адже це суперечить чинному закону України про державну мову.

Зверніть увагу! Регіональний статус російської мови в Україні був дійсним за законом Ківалова-Колесніченка. Його скасували ще 28 лютого 2018 року.

Це рішення стане чинним тоді, коли закінчиться період подачі апеляційних заяв від всіх учасників справи.