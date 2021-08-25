Подія набула розголосу 25 серпня, проте засідання суду відбулося 13 серпня. Окружний суд Дніпра задовольнив клопотання облпрокуратури.
Цікаво Скільки чиновників не склали іспит з державної мови та яких в них рівень української
Проти закону
У рішенні зазначають, що суд вважає недоречним зберігати регіональний статус російської мови в Дніпропетровській області.
Він виступив проти рішення Дніпровської облради. Адже це суперечить чинному закону України про державну мову.
Це рішення стане чинним тоді, коли закінчиться період подачі апеляційних заяв від всіх учасників справи.