Правоохоронці знайшли в орендованих квартирах гроші на суму близько 500 000 гривень і 12 000 доларів. Про це прокуратура повідомила 12 листопада.
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Продавали в телеграм-каналі
Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі.
Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях типографії і за місцем проживання учасників групи. Їм вдалося вилучити:
- комп’ютерну та оргтехніку;
- понад 70 печаток та штампів медичних закладів;
- бланки суворої звітності медичних установ;
- близько 800 тисяч гривень.
Наразі поліцейські вирішують питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу. До того ж розшукують інших причетних осіб.
Дніпропетровська прокуратура викрила групу з підробки COVID-сертифікатів / Фото Офісу генпрокурора
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Нацполіція Дніпропетровщини за оперативного супроводу СБУ.
У зловмисників знайшли 500 тисяч гривень та 12 тисяч доларів / Фото Офісу Генпрокурора