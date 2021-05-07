Це стало відомо після лабораторних досліджень продукції з магазину на вулиці Олександра Поля. Також таке печиво постачали у Львівський магазин "Форвард–КД" на вулиці Бузковій, 2.

До теми У німецькій олії в Україні знайшли канцероген

Які речовини виявили

Канцероген містила пальмова олія, яку використовував виробник солодощів. Фахівці виявили там 3-монохлор-1,2-пропандіолу. Шкідливу пальмову олію виготовила Німецька компанія Olenex Edible Oils GmbH, Brake.

Що це було за печиво

Небезпечний продукт виробили в Польщі. Його виробником є компанія Bogutti Sp. Z.o.o., Zlotoklos.

Видання 056.ua повідомляє, що мовиться про печиво з апельсиновим кремом і шоколадними крихтами Bogutti LA GUSTOSA.

Інший випадок Завезли небезпечний посуд: до Києва імпортували каструлі зі свинцем і кадмієм



Фото печива, де виявили канцерогени / Фото Mers Mak

Яка шкода від таких речовин

Канцерогенами називають речовини, які сприяють утворенню та розвитку ракових захворювань. Їх використання у харчових продуктах є порушенням Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Відповідно до цього закону продавець такої продукції має негайно розпочати вилучення продуктів із продажу. Після цього мережа має відзвітувати про це Держпродспоживслужбі.