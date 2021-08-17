Такі зустрічі в мерії давно стали традицією – не лише для олімпійців, а й для переможців, призерів та учасників всеукраїнських та міжнародних змагань, для усіх, хто своїми спортивними здобутками примножує славу Дніпра. Учасниками літніх Олімпійських ігор у Токіо цьогоріч стали дев'ятеро дніпрян.

Дякую від спортсменів та від тренерів. Ми старалися і будемо продовжувати це робити. Дякую, що ви нас не просто зібрали, як це зараз роблять усі, а зробили і грошовий подарунок,

– зазначив фехтувальник Богдан Нікішин.

Двадцятирічний Михайло Кохан став єдиним українцем, який подолав кваліфікацію у метанні молота. Посівши четверте місце, він також оновив одразу три олімпійські рекорди – наймолодший учасник фіналу ігор у метанні молота, наймолодший легкоатлет за весь час існування олімпіад, який метнув молот за понад 80 метрів, і наймолодший метальник молота, що посів четверте місце на Олімпійських іграх.

Згадуючи свій виступ, хлопець зізнається, що через відсутність глядачів на трибунах склалося враження, що це – звичайні змагання. Утім, каже Михайло, під вимогливим тренерством батька він вже готовий підкорювати наступну Олімпіаду.

Кар'єра має розвиватися поступово. До наступної Олімпіади ще купа часу – є потенціал, є куди зростати. Нині дуже приємно приходити на такі зустрічі (у мерії Дніпра, – 24 канал). Спортсмени бачать, що вони не дарма працюють, а що це заохочується. Хотілося б, аби таких зустрічей було якомога більше,

– сказав спортсмен.

Михайло також уже вирішив, що частину грошової премії витратить на власне хобі – тюнінг автівки.

Легкоатлетка, заслужена майстриня спорту України, фіналістка Олімпіади у Токіо Анна Рижикова свій виступ на нинішніх іграх вважає чи не найідеальнішим в кар'єрі й задоволена здобутим фактично екстремальним досвідом. Адже попри важкі змагання, проблеми з акліматизацією та складні погодні умови півфіналу їй вдалося вибороти п'яте місце Олімпіади.

Анна наголосила, що для неї завжди важлива підтримка родини, та цього разу її здивувала активність навіть незнайомих людей.

Дуже багато тих, хто дивився ігри на телебаченні. У соцмережах мені писали дуже багато повідомлень. Це надзвичайно приємно: люди, які просто зустрічали мене колись, родинами і колективами на роботі дивилися все це, вболівали. Навіть попри незручний розклад змагань. Мене це вразило. Це було надзвичайно приємно. Так само приємно, що у місті нині розбудовується спортивна інфраструктура і про нас не забувають,

– розповіла Анна Рижикова.

Бронзову медаль Олімпійських ігор зі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх. Під час свого першого в житті олімпійського виступу 19-річна спортсменка підкорила висоту у 2 метри. Інші спортсмени з Дніпра також показали високі результати – легкоатлет Микита Нестеренко, плавець Денис Кесіль, бадмінтоністка Марія Улітіна, тенісистки Надія та Людмила Кіченок.

Дякую, що прийшли до нас. Ми дуже переживали за вас, тримали кулаки, стежили за перебігом ігор. Вважаємо, що дніпряни показали себе дуже достойно. Нам є чим пишатися, є до чого прагнути. Міська влада і надалі підтримуватиме вас. Це стосується не лише фінансових питань. Ми і надалі готові підтримувати спорт. Я завжди до вашого розпорядження,

– сказав Борис Філатов під час вручення грошових сертифікатів 17 серпня.