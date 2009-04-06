Дно позаду?

Вартість житла нижньої цінової категорії у столиці вже проминула свій найнижчий рівень.

Цю добру звістку для продавців, і не дуже приємну для тих, хто хоче купити квадратні метри, повідомили аналітики житлового ринку, проаналізувавши дані про угоди від українських агенцій нерухомості.Анатолій Топал (фахівець ринку нерухомості): “За даними багатьох агенцій дно пережили ми в грудні-січні. Це стосовно дешевого житла”.Те ж саме стосується й цін на оренду житла. Щоправда, інша ситуація з елітними або ж багатоквартирними помешканнями.Наталя Проніна (керівник відділу knight frank): “Запити є, на дуже дорогу оренду - 5-7 000, і 10000$/міс. Але вимоги при таких ставках дуже сильно виросли”.Фахівці кажуть: про той факт, що цінове дно за деякими категоріями житла ринок уже минув, свідчить також початок скорочення часу пропозиції, тобто терміну, за який виставлений на продаж об’єкт знаходить покупця. Щоправда, ця тенденція наразі є характерною здебільшого для однокімнатних квартир у хрущівках або інших непрестижних будинках, відзначають аналітики. Тоді як житла преміум сегменту на ринку досі мало, і до його цінового дна, схоже, ще далеко.