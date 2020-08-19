До Дня Незалежності Укрзалізниця запустить додаткові потяги: напрямки та дати
До Дня Незалежності Укрзалізниця призначила два додаткові потяги: з Одеси до Києва та Львова. Ще один додатковий потяг курсуватиме з Києва до Харкова.
Обираючи напрямки додаткових потягів, орієнтувалися на запити пасажирів, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Дати і напрямки
Потяг №224/223 Одеса – Київ здійснить рейси в обох напрямках 22 та 24 серпня.
Потяг №168/167 Львів – Одеса здійснить рейси в обох напрямках 22, 24, 26, 28 і 30 серпня.
Додатковий потяг Інтерсіті+
Додатковий потяг Інтерсіті+ також курсуватиме з Києва до Харкова та у зворотному напрямку 21, 22 та 24 серпня.
Як Укрзалізниця страхує пасажирів від коронавірусу
- В Укрзалізниці наголосили, що роблять все можливе, аби вберегти своїх пасажирів від заражень. Для цього розроблена ціла система заходів безпеки під час пандемії.
- Посилено обробку постільної білизни під час прання.
- У кожному вагоні встановили санітайзери.
- У вагонах розміщені наліпки, які вказують пасажирам, як поводитися у потязі, щоб не заразитися.
- Поїзні бригади пройшли відповідні інструктажі.
- Усі працівники Укрзалізниці забезпечені засобами індивідуального захисту.
- Щоб зайти у потяг, кожен пасажир мусить пройти два температурні скринінги.