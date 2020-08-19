До Дня Незалежності Укрзалізниця призначила два додаткові потяги: з Одеси до Києва та Львова. Ще один додатковий потяг курсуватиме з Києва до Харкова.

Обираючи напрямки додаткових потягів, орієнтувалися на запити пасажирів, повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Зверніть увагу Наряд поліції в поїзді та окремі жіночі вагони: як зробити подорож Укрзалізницею безпечною Дати і напрямки Потяг №224/223 Одеса – Київ здійснить рейси в обох напрямках 22 та 24 серпня.

Потяг №168/167 Львів – Одеса здійснить рейси в обох напрямках 22, 24, 26, 28 і 30 серпня. Додатковий потяг Інтерсіті+ Додатковий потяг Інтерсіті+ також курсуватиме з Києва до Харкова та у зворотному напрямку 21, 22 та 24 серпня. Як Укрзалізниця страхує пасажирів від коронавірусу В Укрзалізниці наголосили, що роблять все можливе, аби вберегти своїх пасажирів від заражень. Для цього розроблена ціла система заходів безпеки під час пандемії.

Посилено обробку постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановили санітайзери.

У вагонах розміщені наліпки, які вказують пасажирам, як поводитися у потязі, щоб не заразитися.

Поїзні бригади пройшли відповідні інструктажі.

Усі працівники Укрзалізниці забезпечені засобами індивідуального захисту.

Щоб зайти у потяг, кожен пасажир мусить пройти два температурні скринінги.