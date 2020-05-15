До Києва знову не пускатимуть вантажівки: деталі

З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва буде обмежено.

Як пояснив мер Києва Віталій Кличко, київська міська влада посилює контроль за в’їздом у столицю вантажівок, оскільки в місті можна спостерігати складну транспортну ситуацію. Про це столичний міський голова заявив під час традиційного відеобрифінгу 15 травня.

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Кличко, зокрема, нагадав, що такі заходи столична влада вже запровадила. Але контроль за ними – недостатній. Тому він звернувся до поліції посилити цю роботу.

Коли діятимуть обмеження для вантажівок

Вранці – з 7:00 до 10:00.

Ввечері – з 17:00 до 20:00.

"Це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги", – підкреслив мер Києва.

За його словами, обмеження діятимуть до повного відновлення роботи громадського транспорту. Тобто, коли на дорогах столиці стане менше приватних машин.

Кличко додав, що київська влада поступово збільшує кількість наземного громадського транспорту. Таким чином, після 22 травня він уже зможе працювати у звичайному режимі. Але дотримання карантинних правил у ньому ніхто не скасовував.

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Зауважимо, станом на 15 травня в Києві підтвердили 2 068 випадків захворювання на коронавірус, зокрема 56 нових за добу. На жаль, 43 людини померли. Натомість 200 пацієнтам вдалося одужати.