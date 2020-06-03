На одному з найбільших ринків України – так званому "7 кілометрі" в Одесі вранці 2 червня сталася стрілянина. Хоч ще не усіх учасників масового збройного конфлікту затримали, вже відомо, що до нього причетні і працівники охоронної фірми.

У сутичці постраждали двоє працівників магазину тканин і отримали поранення. Уже встановлено п'ятьох активних учасників стрілянини, але пошуки інших досі тривають. У поліції Одещини зазначають: вони є працівниками охоронної фірми.

Тут детально В Одесі на ринку сталася стрілянина: є поранені – фото, відео

Водночас правоохоронці зазначають, що винними у сутичці є і самі працівники крамниці, які озброїлися травматами і битами та навмисно пошкодили майно підприємця.

Щодо затриманих, то наразі поліція вирішує питання про правову кваліфікацію дій кожного з них. Вже відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство).

Коротко про стрілянину на "7 кілометрі" – дивіться відео поліції

Як почалася стрілянина – дивіться відео

Що відомо про стрілянину