До стрілянини на "7 кілометрі" в Одесі причетні охоронці
На одному з найбільших ринків України – так званому "7 кілометрі" в Одесі вранці 2 червня сталася стрілянина. Хоч ще не усіх учасників масового збройного конфлікту затримали, вже відомо, що до нього причетні і працівники охоронної фірми.
У сутичці постраждали двоє працівників магазину тканин і отримали поранення. Уже встановлено п'ятьох активних учасників стрілянини, але пошуки інших досі тривають. У поліції Одещини зазначають: вони є працівниками охоронної фірми.
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Водночас правоохоронці зазначають, що винними у сутичці є і самі працівники крамниці, які озброїлися травматами і битами та навмисно пошкодили майно підприємця.
Щодо затриманих, то наразі поліція вирішує питання про правову кваліфікацію дій кожного з них. Вже відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство).
Коротко про стрілянину на "7 кілометрі" – дивіться відео поліції
Як почалася стрілянина – дивіться відео
Що відомо про стрілянину
- Інцидент трапився вранці у торговому павільйоні з тканинами. Його орендує виходець з Близького Сходу, за попередніми даними, сирієць.
- У магазин прийшли приблизно 10 нападників у масках і в капюшонах, відтак пролунала стрілянина.
- Після сутички нападники вибігли й заскочили в мікроавтобус.
- Друга група людей намагалася перешкодити виїхати зловмисникам. Однак вони змогли втекти.
- Через деякий час знайомі постраждалих почали бити вітрини в павільйоні, але їх зупинили.