До України прибула експертна група ЄС для перевірки нафтопроводу "Дружба", – Reuters

Фахівці Європейського Союзу прибули до України, щоб оцінити стан нафтопроводу "Дружба". Він зазнав пошкоджень унаслідок російських атак, хоча використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Reuters.

Як експерти з ЄС перевірять "Дружбу"?

Ще минулого тижня в ЄС запропонували направити відповідну місію, а згодом українська сторона погодилася на технічну допомогу та фінансування для відновлення постачання через пошкоджену інфраструктуру.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що компанія позитивно оцінює ініціативу Євросоюзу щодо підтримки відновлювальних робіт, зокрема на Бродській насосній станції.

За його словами, створена технічна робоча група має допомогти "Нафтогазу" та "Укртранснафті" відновити роботу трубопроводу відповідно до європейських стандартів безпеки, а також сприяти захисту інфраструктури від можливих нових атак. Водночас він не уточнив, чи планує група експертів відвідати пошкоджений нафтопровід.

Наразі Угорщина та Словаччина залишаються єдиними державами ЄС, які продовжують імпортувати російську нафту. Обидві країни раніше звинувачували Україну у затягуванні відновлення транзиту з політичних причин.

