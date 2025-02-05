Є сподівання, що Ліммі прибув до Києва із чимось важливим для нашої держави. Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Велика Британія на початку повномасштабного вторгнення Росії була для України вкрай важливим союзником.

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Підтримка союзників України

Андрій Крамаров зауважив, Британія стала країною, яка перша надала нашій державі далекобійну зброю, зокрема ракети Storm Shadow.

Великобританія вже не є членом Європейського Союзу, але залишається членом НАТО. Ця держава у зовнішній політиці перебуває у певному балансі між ЄС та США,

– сказав він.

Військово-промисловий комплекс Британії частково пов'язаний зі Сполученими Штатами Америки.

Військовий експерт припустив, що візит Девіда Леммі зумовлений питанням військової допомоги для України. Мовиться про те, як надалі наша держава співпрацюватиме із Великою Британією у цьому напрямку. Зокрема, які види озброєння отримуватимуть ЗСУ.

До слова, Велика Британія виділила Україні новий пакет допомоги на 55 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 68,7 мільйона доларів), який спрямують на енергетику, бізнес та соціальну підтримку. Зокрема, 17 мільйонів фунтів підуть на енергетичні проєкти, 10 мільйонів – на підтримку бізнесу, а 25 мільйонів – на розвиток соціальних систем.