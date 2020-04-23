До 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю

Чартер організували фінські фермери. Загалом до сезонних сільськогосподарських робіт у Фінляндії планують залучити до тисячі заробітчан з України.

Під час спалаху коронавірусу і через закриття кордонів у Західній Європі – проблема з сезонними робітниками. Врожаї – під загрозою, без працівників зі Східної Європи у Фінляндії можуть не впоратись з посівною, йдеться у сюжеті ТСН.

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Списки осіб і спецрейси фінській стороні потрібно узгоджувати з Міністерством закордонних справ України. Після того, як заробітчани прибувають на територію Фінляндії, на них чекає двотижневий карантин.

Зверніть увагу! До пандемії за рік до Фінляндії на заробітки їздили щонайменше 15 тисяч українців.

Раніше про високу зацікавленість європейських країн щодо українських заробітчан повідомили в Міністерстві закордонних справ України. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, влада іноземних держав звертається до відомства щодо організації чартерів для сезонних робітників. У МЗС такі звернення – на розгляді.

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Міністр наголосив, що є проблема з сезонними заробітками під час спалаху коронавірусу. Через місяць – два, коли попит на сезонних робітників стане меншим, їм знову доведеться їхати додому. Гарантувати безпеку і збереження здоров'я заробітчанам ніхто не зможе через пандемію.



Куди не варто їхати під час пандемії? / Інфографіка 24 каналу