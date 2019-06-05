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      До Борисполя можуть почати курсувати приватні поїзди

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      Поїзд до Борисполя
      Поїзд до Борисполя / Фото з відкритих джерел

      Одним з варіантів розширення провізних потужностей на маршруті Київ-аеропорт "Бориспіль" (Kyiv Boryspil Express) може бути партнерство з приватними підприємствами.

      Про це заявив глава Укрзалізниці Євген Кравцов і зазначив, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзда місткістю до 500 пасажирів в кількості п'яти одиниць.

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      Вони змогли б забезпечити безперебійне сполучення.

      "Варіантів придбання такого рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їх поїзда, державне фінансування і власні кошти Укрзалізниці", – сказав Кравцов.

      За його словами, один поїзд такій комплектації коштує близько 9 мільйонів євро.

      "До того ж уже сьогодні повинні думати, що це мають бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована", – додав глава "Укрзалізниці".

      30 листопада з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Борисполя Новини Києва Транспорт Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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