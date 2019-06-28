16:25
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      До Дня Конституції "Укрпошта" випустила марку-карту України

      42 Читать новость на русском
      "Укрпошта" випустила марку до Дня Конституції
      "Укрпошта" випустила марку до Дня Конституції / Укрпошта

      Спеціально до Дня Конституції "Укрпошта" випустила поштову марку з національним гаслом "Слава Україні!". Вона виготовлена на самоклеючому папері у формі карти України.

      "Випуском цієї поштової марки ми ще раз підкреслюємо цілісність країни і нагадуємо усім, як виглядає справжня, неподільна Україна. Впевнений, що марка розлетиться в усі куточки України", – заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє прес-служба підприємства. 

      Читайте також: "Укрпошта" випустила марку "Валерій Лобановський. 1939—2002"

      На марці та конверті використали шрифт, який спеціально розробила українська художниця-каліграфістка Ольга Верменич.

      Коштує марка 8 гривень, тираж – 100 тисяч примірників. Марку можна придбати у точках продажу філателістичної продукції.

      Які ще патріотичні марки випускала "Укрпошта"?До Дня Збройних Сил України вийшла марка "За честь! За славу! За народ!". Її проілюстрували збірним образом українського військового, який уособлює усіх бійців, що стоять на передовій.

      марка, день збройних сил, укрпошта
      "Укрпошта" випустила марку до Дня ЗСУ

      Також до Дня соборності "Укрпошта" презентувала марку "100 років проголошення Акта Злуки УНР ЗУНР".


      "100 років проголошення Акта Злуки УНР ЗУНР"/ Фото: Укрпошта

      Окрім того підприємство випустило 10 видів поштової продукції, присвячених подіями Української революції 1917–1921 років.

      blog_ava
      Валізу з мертвою дитиною знайшли в Чернівцях: що кажуть місцеві жителі
      сьогодні
      10964
      Теги: Конституція Новини України Укрпошта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      сьогодні , 16:01 Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      Наталя Боднар 134
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні , 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      Анастасія Можаровська 6481
      Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      сьогодні , 13:30 Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      Богдан Мірошниченко 399
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 174
      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      сьогодні , 11:01 Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      Олена Кандяк 1329
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук