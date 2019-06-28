До Дня Конституції "Укрпошта" випустила марку-карту України

Спеціально до Дня Конституції "Укрпошта" випустила поштову марку з національним гаслом "Слава Україні!". Вона виготовлена на самоклеючому папері у формі карти України.

"Випуском цієї поштової марки ми ще раз підкреслюємо цілісність країни і нагадуємо усім, як виглядає справжня, неподільна Україна. Впевнений, що марка розлетиться в усі куточки України", – заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє прес-служба підприємства.

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На марці та конверті використали шрифт, який спеціально розробила українська художниця-каліграфістка Ольга Верменич.

Коштує марка 8 гривень, тираж – 100 тисяч примірників. Марку можна придбати у точках продажу філателістичної продукції.

Які ще патріотичні марки випускала "Укрпошта"?До Дня Збройних Сил України вийшла марка "За честь! За славу! За народ!". Її проілюстрували збірним образом українського військового, який уособлює усіх бійців, що стоять на передовій.





"Укрпошта" випустила марку до Дня ЗСУ



Також до Дня соборності "Укрпошта" презентувала марку "100 років проголошення Акта Злуки УНР ЗУНР".





"100 років проголошення Акта Злуки УНР ЗУНР"/ Фото: Укрпошта



Окрім того підприємство випустило 10 видів поштової продукції, присвячених подіями Української революції 1917–1921 років.