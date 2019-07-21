До дня металурга "Метінвест" відкрив дорогу в Запоріжжі

Група "Метінвест" в Запоріжжі завершила будівництво нової дороги Північне шосе , що з'єднує Заводський район із центром міста. Автомагістраль повністю відповідає сучасним стандартам будівництва та сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Північне шосе побудоване без залучення бюджетних ресурсів, на проект скерували 220 мільйонів гривень власних коштів групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь".

У рамках проекту побудована чотирисмугова автомагістраль замість колишньої двосмугової дороги, що дозволило вдвічі збільшити пропускну спроможність шосе – більш ніж до 16 тисяч автомобілів на добу.

З метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, між зустрічними смугами і по узбіччях дороги встановлені бар'єрні огорожі. З цією ж метою велосипедна доріжка винесена за проїжджу частину і облаштована уздовж пішохідної зони.

Якісне освітлення дороги забезпечують енергоефективні LED-ліхтарі. Також комбінат встановить 4 зупиночних комплекси – по 2 в кожному напрямку.

Надалі "Запоріжсталь" планує виконати рекультивацію відвалів уздовж дороги для зниження запилення, висадити ґрунтозакріплюючі рослини і молоді саджанці дерев.

Будівництво дороги виконано в рамках реалізації проекту з екологічної модернізації сталеплавильного виробництва "Запоріжсталі" з подальшим будівництвом киснево-конвертерного цеху.

"Північне шосе – це дорога до нового, ще більш безпечного для екології киснево-конвертерного цеху, який зведуть у Запоріжжі. Група виконує взяті на себе зобов'язання і продовжує інвестувати в екологічну модернізацію комбінату "Запоріжсталь". Це будівництво – ще один приклад відповідального ставлення групи "Метінвест" до навколишнього середовища", – наголосив генеральний директор групи" Метінвест" Юрій Риженков.