До Дня прапора у Дніпрі встановили два неймовірні рекорди: фото, відео

23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора. Вперше урочистості з нагоди цього свята, на які завітав Президент України відбувались не у Києві, а у Дніпрі.

Під час своєї промови Порошенко згадав, що саме у цьому місті "так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія".

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Вранці 23 серпня під час урочистостей з нагоди Державного Прапора України було встановлено одразу два рекорди.

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На найбільшому флагштоку країни висотою 72 метри підняли найбільший синьо-жовтий прапор розміром 12 на 18 метрів.



У Дніпрі на флагштоку підняли найбільший синьо-жовтий прапор/Twitter Святослава Цеголка

З нагоди Дня прапор також провели флешмоб "Прапор над Дніпром", під час якого розгортали прапори українських міст.

День Державного Прапора України відзначають щорічно 23 серпня починаючи з 2004 року. У 2009 році Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.