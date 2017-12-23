До кінця цього року населення Землі налічуватиме понад 7 мільярдів людей

У порівнянні з показником торішньої давнини, чисельність жителів Землі збільшиться приблизно на 83 мільйони людей. Приріст населення на планеті складає в середньому 2,6 особи за секунду й найшвидшими темпами він йде в Африці.

До січня 2018 року на нашій планеті проживатиме 7 мільярдів 591 мільйон 541 тисяча людей, спрогнозували експерти фонду "Населення Землі", пише "Інтерфакс".

Експерти, зокрема, вважають, що до 2050 року в Африці проживатимуть 2,5 мільярда людей, тому радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей.

Читайте також: Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році

Як раніше повідомляла глава фонду "Населення Землі" Рената Бер (Renate Bähr), якби кожна людина сама могла вирішувати, коли й скільки дітей вона хоче мати, це дозволило б запобігти близько 70% випадків незапланованої вагітності.