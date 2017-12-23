17:17
23 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дзвінок Путіну. Російську Держдуму замінували Ланістери
Вєсті Кремля
22:21, 22 грудня
Вєсті.UA. Завершення грузинського шоу в Україні. Радикальна мода Кошелєвої
Вєсті.UA
19:38, 22 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

До кінця цього року населення Землі налічуватиме понад 7 мільярдів людей

09:41, сьогодні 593 Читать новость на русском
Населення Землі
Населення Землі / Фото з вільних джерел

У порівнянні з показником торішньої давнини, чисельність жителів Землі збільшиться приблизно на 83 мільйони людей. Приріст населення на планеті складає в середньому 2,6 особи за секунду й найшвидшими темпами він йде в Африці.

До січня 2018 року на нашій планеті проживатиме 7 мільярдів 591 мільйон 541 тисяча людей, спрогнозували експерти фонду "Населення Землі", пише "Інтерфакс".

Експерти, зокрема, вважають, що до 2050 року в Африці проживатимуть 2,5 мільярда людей, тому радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей.

Читайте також: Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році

Як раніше повідомляла глава фонду "Населення Землі" Рената Бер (Renate Bähr), якби кожна людина сама могла вирішувати, коли й скільки дітей вона хоче мати, це дозволило б запобігти близько 70% випадків незапланованої вагітності.

Теги: дослідження соціологічне дослідження Африка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вулиці
сьогодні, 16:01 Вулиці "Годзили" у Києві бути: хто, чому і як саботує перейменування вулиці Московської
Катерина Петренко 1412
Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
сьогодні, 14:52 Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
Тетяна Мартинюк 377
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
сьогодні, 14:08 У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
2002
Кава на крові чи кава на Хрещатику?
сьогодні, 12:02 Кава на крові чи кава на Хрещатику?
Дід Панас 1330
Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
сьогодні, 10:02 Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
Настя Сукач 498
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Російський журналіст розповів, як США жорстко потролили Росію через Україну
9 липня , 20:30
Хто і чому скоїв замах на Мосійчука: думка експерта
26 жовтня , 12:01
Угорщина поставила Україні три умови
 11 грудня , 19:32
Скільки грошей втратили транспортники за місяць роботи без паркувальників
 10 вересня , 16:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук