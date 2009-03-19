До лампочки

Європа відмовляється від "лампочки Ілліча".

Єврокомісія ухвалила план, згідно з яким звичайні побутові лампочки вже у найближчі кілька років замінять на енергозберігаючі. Старі лампи розжарювання, які у нас в народі отримали назву "лампочки Ілліча", поступово вилучатимуть з обігу. Так, першими - вже у вересні цього року - з продажу будуть вилучені 100-ваттні лампочки. За ними підуть й 75-ваттні.Таким чином до 2012 року на полицях європейських магазинів не залишиться жодної лампочки розжарювання, повідомляє "Дойче Веллє". Згідно з планами Єврокомісії, традиційні "лампочки Ілліча" замінять на енергозберігаючі, які дозволяють економити до 75% електрики. Рішення заборонити старі-добрі лампи розжарювання вже прийняте й в інших країнах. Зокрема, у Новій Зеландії звичайні лампочки повністю зникнуть з продажу ще до кінця цього року, у США - до 2014-го.