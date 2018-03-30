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До Львова прибула Періс Хілтон: фото

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Відома американська модель, акторка та співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю у місті.

Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Відтак Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня. Літак Періс Хілтон сів у міжнародному аеропорту "Львів" сів о 20:50. Вона летіла рейсовим літаком Стамбул – Львів, до Туреччини добиралася з Лос-Анджелеса. Фото з її зустрічі у львівському аеропорті опублікували Віка Балицька та Уляна Флишко.

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Після прибуття до Львова вона навіть виклала фото в Instagram.

Just landed in #Lviv #Ukraine. Such a beautiful city

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Окрім того, західні ЗМІ пишуть, що Періс летить в Україну, щоб відіграти DJ-сет на "благодійному концерті" на користь установи, яка допомагає матерям-одиначкам.

Варто додати, що Періс Хілтон впродовж кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.

Теги: Фотоновини LifeStyle Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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