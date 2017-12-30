До місця захоплення пошти у Харкові прибули спецпризначенці та швидка

У Харкові до будівлі "Укрпошти", де невідомий чоловік у суботу, 30 грудня, захопив заручників, прибули спецпризначенці поліції та карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, близько 14:00 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі. За інформацією поліції, чоловік в будівлі "Укрпошти" утримує 11 осіб. Про захоплення заручників повідомив чоловік, дружина якого працює у відділенні.

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На місце події прибули спецпризначенці КОРД – підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій. А також карети швидкої допомоги. Є на місці і співробітники СБУ.

До будівлі захопленої пошти підійшли близько десятка спецпризначенців зі щитами. Штурму поки немає.