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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До сусіда на позички

Фінансові ринки 11:32, 19 березня 2009 205

Лукашенко їде просити ще грошей у Росії.

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зустрічається сьогодні у Москві з своїм російським колегою Дмітрієм Мєдвєдєвим. Офіційно у програмі зустрічі двох лідерів - економічна співпраця та реалізація антикризових заходів Союзної держави Росії та Білорусі. Неофіційно ж - президент Лукашенко має намір попросити у Москви допомоги у вигляді нової грошової позики. Цього місяця, нагадаємо, Росія надала Білорусі черговий транш кредиту у розмірі 500 мільйонів доларів. Перший транш - 1 мільярд доларів - Мінськ отримав ще восени. Сьогоднішня зустріч російського та білоруського лідерів, як і попередні, проходить на тлі питання про визнання Мінськом грузинських бунтівних республік Абхазії та Південної Осетії. Алєксандр Лукашенко, в умовах певного потепління у стосунках Білорусі з Євросоюзом, досі так і не дав чіткої відповіді, що стосується статусу Сухумі та Цхінвалі.Парламент Білорусі, в якому домінують пропрезидентські партії, розгляне це питання під час весняної сесії, яка відкривається на початку наступного місяця. Росія наполегливо добивається від Мінська визнання Абхазії та Південної Осетії, сподіваючись вочевидь, що такий крок стане своєрідним каталізатором для подальшого визнання цих республік й іншими країнами на пострадянському просторі та й у світі загалом.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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