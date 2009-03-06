До виборів через суд

Невизначеність із виборами до Тернопільської обласної ради.

Влада Тернопільщини сподіваються отримати рішення суду щодо проведення виборів до 15 березня. За словами голови облдержадміністрації Юрія Чижмаря, кілька політичних сил намагаються оскаржити постанову Верховної Ради про скасування виборів і якщо протягом тижня судді стануть на сторону позивачів, голосування таки відбудеться.Юрій Чижмарь (голова Тернопільської ОДА): "Я надіюсь що суд ще до 15 березня дасть свій вердикт для того щоб ми дійсно розуміли чи проводимо, чи не проводимо вибори. У відповідності до того рішення суду буде діяти і обласна державна адміністрація. Тому ми очікуєм наступного тижня відповідного рішення. Зрозуміло я боюся що судові інстанції просто розуміючи що якщо справу розглянути після 15 березня то навіть її зміст пропадає. То можливо будуть і такі затягування".На підготовку до виборів із запланованих 10 мільйонів гривень вже витрачено півтора мільйони і ще близько 5 - борг перед членами виборчих комісій, який також треба погасити. Губернатор планує звернутися до парламенту та прем’єр-міністра з проханням звернути увагу на ситуацію в Тернопільській облраді. Адже, на його думку, громадян прямо позбавляють конституційного права самим обирати владу.