Добро на імпічмент

Спікер дав добро на спрощення процедури імпічменту Президента.

На сайті Верховної Ради опубліковано закон "Про тимчасові слідчі комісії..." за підписом Володимира Литвина. Цей документ визначає форму, зміст та строки звернення до Конституційного суду, який має дати висновок чи дотримано процедури під час розгляду та розслідування справи про відсторонення Президента.Напередодні законопроект, який полегшує спосіб усунення глави держави підтримали 359 нардепів. Натомість сам Віктор Ющенко ще 13 березня повернув документ до Верховної Ради без свого підпису, однак, із пропозицією опублікувати його за підписом Голови Верховної Ради.