Інформацію порталу Yle підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель фінського добровольця на фронті

За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька.

Виконавчий директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказав Yle, що Асоціація співпрацює з фінською та українською владою та отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому говорив Yle, що на українському фронті воюють близько 20–30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.

За даними ЗМІ, в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Нагадаємо, за словами Кирила Буданова іноземні добровольці виправдали абсолютно всі сподівання. Зокрема, надзвичайно важливого значення їхня присутність набула під час боїв на території Київської області.