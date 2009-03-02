Добування газу

Російська енергетична компанія "Газпром" 2 місяць поспіль знижує обсяги добування природного газу.

За повідомленням “Інтерфакс”, в січні добування газовою монополією зменшилось майже на 14% порівняно з показниками грудня, а в лютому ще знизилось на 11% - до 39 млрд. кубометрів на добу. Якщо січневе падіння аналітики, експерти і самі менеджери "Газпрому" пояснювали конфліктом з Україною та зупинкою транзиту палива до європейських держав, зниження добування в минулому місяці пояснюють меншою кількістю календарних днів та зниженням попиту в державі.За даними "Газпрому", в січні попит на газ впав на 7% порівняно з тим же періодом минулого року. Даних за лютий ще немає, однак фахівці очікують і тут побачити негативну тенденцію. У зв’язку з цим "Газпром" збирається домовлятись з іншими енергокомпаніями про добування на майбутнє, аби не допустити значного падіння цін на блакитне паливо.