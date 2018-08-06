Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма завжди одягає плаття: пояснення експерта

Онука королеви Великобританії Єлизавета II принцеса Шарлотта завжди з'являється на публіці у сукнях. Найчастіше 3-річна дочка Кейт Міддлтон одягає саме "лялькові" плаття з квітковим принтом.

Кейт Міддлтон неодноразово у повсякденному житті одягає джинси, навіть Єлизавета II одного разу вийшла у світ у штанах. Однак папараці жодного разу не бачили маленьку принцесу Шарлотту не в платті. Про це пише британське видання Harper's Bazaar.

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Дизайнер дитячого одягу Рейчел Райлі, яка підбирає вбрання для принца Джорджа, розповіла, що Шарлотта завжди носить сукні, тому що це традиційне вбрання для дівчаток з королівської сім'ї.

Плаття дівчинки називають "позачасовими", класичними. Завдяки цьому, принцеса буде виглядати ідеально на фотографіях навіть через 20 років.

Якщо ви подивитесь на фотографії маленьких дівчаток з королівської династії – від принцеси Анни до Шарлотти, ви помітите, що вони, як правило, одягнені в стримані класичні сукні,

– наголошує королівський експерт Марлен Кеніг.

Зауважимо, що за правилами королівського етикету носити штани принцесі Шарлотті не заборонено, навіть королева не може давати вказівки щодо одягу своїм правнукам. А стилем принцеси Шарлотти займається її мама Кейт і дитячий дизайнер.

"Коли діти перебувають вдома, грають в дитячій або на задньому дворі, вони носять більш повсякденний, зручний одяг. У такій ситуації Шарлотта може одягти і шорти", – додає експерт.



Принцеса Шарлотта / Усі фото – Getty Images