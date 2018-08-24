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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Додаток для економії трафіку Google Datally отримав нові корисні функції

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Додаток Datally від Google отримав нові функції
Додаток Datally від Google отримав нові функції / Фото з вільних джерел

Додаток Datally від Google для контролю за використанням трафіку отримав значне оновлення із розширеним набором функцій. Завдяки їм розробникам вдалося підвищити ефективність роботи додатку, зробивши процес економії більш непомітним для користувача.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Тепер в Datally з'явилася функція Emergency Bank. Вона дозволяє приберегти необхідний обсяг трафіку на потім, щоб не залишити вас без доступу в інтернет в екстреному випадку. Досить встановити бажаний залишок, і програма автоматично обмежить споживання трафіку після досягнення заданих показників.

Додаток Google Datally отримав нові функції
Додаток Google Datally отримав нові функції

Emergency Bank може стати в нагоді в різних ситуаціях. Наприклад, коли ви знаходитесь в чужому місті, в якому абсолютно не орієнтуєтеся, і боїтеся, що інтернет-трафіку, який залишився, не вистачить навіть для роботи Google Maps.

Крім того, в Datally з'явився так званий режим сну. Він дозволяє задати годинник, коли ви спите, щоб встановлені на смартфоні програми і сервіси не витрачали трафік. Ця ж функція стане в нагоді для обмеження використання вашого смартфона в нічний час сторонніми людьми.

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Теги: Техно Інтернет Google Додатки
Джерело: 24 Канал
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