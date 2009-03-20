Додемісія акцій

HSBC справляється з кризою самотужки.

Акціонери найбільшого у Європі банку проголосували за додаткову емісію акцій обсягом більш ніж 18 млрд. доларів. Раніше ухвалити це рішення акціонерам порекомендувала рада директорів компанії. Експерти кажуть, що звернення по капітал до акціонерів, а не до уряду, дозволить HSBC уникнути обмежень, до яких інші банки Туманного Альбіону змушує державна допомога.Раніше цього місяця HSBC відзвітував про зниження чистого прибутку за минулий рік на 70%. Окрім додаткового випуску акцій, фінустанова також має намір скоротити 6100 робочих місць та закриє свій бізнес з надання позик населенню у Сполучених Штатах.