Додемісія в банку

Goldman Sachs може провести додемісію акцій.

Американський банк Goldman Sachs може провести додаткову емісію акцій, щоб розрахуватися з державою за кредит. Виданню The Wall Street Journal стало відомо, що в фінустанові обдумують можливість такого залучення капіталу, однак остаточного рішення щодо додемісії акцій ще не ухвалили.Експерти говорять, що про плани Goldman Sachs може стати відомо вже наступного тижня, після того як банк оприлюднить фінзвіт за І квартал цього року. В документі хочуть побачити оптимістичні цифри, адже з початку року акції Goldman Sachs подорожчали майже на половину порівняно з кінцем минулого року.Нагадаємо, восени 2008 р. уряд надав фінустанові, яка відчувала гострі проблеми з ліквідністю, кредит на 10 млрд. дол. Зараз в Goldman Sachs хочуть якнайшвидше погасити борг перед державою, щоб зупинити тиск збоку уряду з приводу розподілу коштів американських платників податків.