Для багатьох заможних американських фермерів Dodge Ram уже довгі роки є автомобілем номер один.

Півтора десятка поросят чи тонну цегли з місця на місце він перекине одним махом. А якщо сім'я захоче поїхати на вихідні на озеро - універсальний Dodge і це завдання виконає. Салон же на сто відсотків пасажирський.Dodge Ram традиційно займав найнижчу позицію серед однокласників через якість матеріалів салону та рівень його технічного обладнання. Тепер ситуація, схоже, змінилась.Обробка стала більш благородною на дотик, зникли неакуратні зазори, а сама панель приладів стала більш гармонічною. Регульований важіль перемикання передач, встановлений на центральній консолі, замінив класичну американську підкермову "кочергу", і навіть самі сидіння замінили на нові з краще вираженим профілем.Американські автовиробники загалом досить консервативні і рідко роблять значні зміни, особливо не таланить пікапам. Втім, інколи інженери все ж радують прихильників дизайнерських новинок плановим рестайлингом та випуском лімітованих спецверсій. От і Dodge у черговий раз вирішив зробити поціновувачам Ram подарунок.Не потрібно бути надзвичайно спостережливим, аби помітити зміни у зовнішності нової моделі. Однак нова оптика, радіаторна решітка, бампери та велика кількість хрому - це далеко не головне в оновленому пікапі. Конструктори добряче попрацювали і над технічною частиною.Окрім модернізованих 380- і 310-сильних бензинових "ненажер" HEMI, у яких може відключатись половина циліндрів, коли у них немає потреби, оновлені повнопривідні Ram 1500 отримають і турбодизель. До всього, згідно із словами представників Dodge, у 2010 році компанія планує обладнувати вантажівки і гібридною установкою.Шасі теж не обділили увагою. Тепер у покупців з'явиться можливість придбати пікап не лише із задньою ресорною підвіскою, але і з новим пружинним "багатоважелем". Змінився і кузов. Головна із змін - новий багажник-органайзер RamBox, який можна встановити на пікап опційно.Якими б хитромудрими не були ці нові рішення окремих сегментів, для того, аби залишитись конкурентноспроможним, новий Ram не можна позиціонувати як раніше - автомобіль повинен здійснити квантовий стрибок, який виведе його на новий рівень. З того, що ми зараз бачимо, можна зробити висновок, що Dodge - на вірному шляху.Оновлений Dodge Ram 2009 року надійде до продажу у США та Канаді вже восени цьогоріч. Про ціни наразі не відомо, однак, напевне, вони не надто зміняться.