20:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Драйв
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Dodge Ram

Драйв 16:23, 5 березня 2009 205

Для багатьох заможних американських фермерів Dodge Ram уже довгі роки є автомобілем номер один.

Півтора десятка поросят чи тонну цегли з місця на місце він перекине одним махом. А якщо сім'я захоче поїхати на вихідні на озеро - універсальний Dodge і це завдання виконає. Салон же на сто відсотків пасажирський.Dodge Ram традиційно займав найнижчу позицію серед однокласників через якість матеріалів салону та рівень його технічного обладнання. Тепер ситуація, схоже, змінилась.Обробка стала більш благородною на дотик, зникли неакуратні зазори, а сама панель приладів стала більш гармонічною. Регульований важіль перемикання передач, встановлений на центральній консолі, замінив класичну американську підкермову "кочергу", і навіть самі сидіння замінили на нові з краще вираженим профілем.Американські автовиробники загалом досить консервативні і рідко роблять значні зміни, особливо не таланить пікапам. Втім, інколи інженери все ж радують прихильників дизайнерських новинок плановим рестайлингом та випуском лімітованих спецверсій. От і Dodge у черговий раз вирішив зробити поціновувачам Ram подарунок.Не потрібно бути надзвичайно спостережливим, аби помітити зміни у зовнішності нової моделі. Однак нова оптика, радіаторна решітка, бампери та велика кількість хрому - це далеко не головне в оновленому пікапі. Конструктори добряче попрацювали і над технічною частиною.Окрім модернізованих 380- і 310-сильних бензинових "ненажер" HEMI, у яких може відключатись половина циліндрів, коли у них немає потреби, оновлені повнопривідні Ram 1500 отримають і турбодизель. До всього, згідно із словами представників Dodge, у 2010 році компанія планує обладнувати вантажівки і гібридною установкою.Шасі теж не обділили увагою. Тепер у покупців з'явиться можливість придбати пікап не лише із задньою ресорною підвіскою, але і з новим пружинним "багатоважелем". Змінився і кузов. Головна із змін - новий багажник-органайзер RamBox, який можна встановити на пікап опційно.Якими б хитромудрими не були ці нові рішення окремих сегментів, для того, аби залишитись конкурентноспроможним, новий Ram не можна позиціонувати як раніше - автомобіль повинен здійснити квантовий стрибок, який виведе його на новий рівень. З того, що ми зараз бачимо, можна зробити висновок, що Dodge - на вірному шляху.Оновлений Dodge Ram 2009 року надійде до продажу у США та Канаді вже восени цьогоріч. Про ціни наразі не відомо, однак, напевне, вони не надто зміняться.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 114
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
280
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
554
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
342
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 622
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук