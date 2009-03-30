Додзвонились

Підпільну телефонну станцію, яка займалася міжнародними переговорами, виявили у Львові.

Обладнання для зміни міжнародного трафіку працівники СБУ вилучили у приватному помешканні працівника одного з державних підприємств. Спеціальні модеми, потужний комп’ютерний сервер та телекомунікаційне обладнання забезпечувало одночасно 124 телефонні з’єднання з-за кордону в Україну в обхід мережі "Укртелекому" - повідомили у прес-службі Львівського управління СБУ. Центр працював кілька місяців, однак за потужністю знешкодженого каналу зв’язку фахівці підрахували - річні збитки національного оператора зв’язку могли скласти до 2 мільйонів гривень. За останні два роки це вже втретє виявлено незаконний канал міжнародного телефонного зв’язку. Раніше у Львові СБУ встановила комерційні структури, яка заробляли на незаконних телефонних розмовах між Україною, країнами Західної Європи та Північної Америки.