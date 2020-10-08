Догана Рожковій та Сологубу: як на це відреагували в МВФ
Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Ради Нацбанку щодо догани двом членам правління НБУ – Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Крім того, історію прокоментував і голова центрального банку України.
Реакція МВФ на догани Рожковій і Сологубу
Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Таку заяву зробив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні, пише 24 канал.
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За його словами, ці критерії управління розробляли у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, які Фонд підтримував.
Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності,
– йдеться у заяві.
Що на це каже Шевченко
Крім того, на ситуацію відреагував і голова Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
За його словами, заступники голови Національного банку Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України.
Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. Її частиною є комунікація. Основою взаємодії НБУ із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій,
– зазначив глава НБУ.
Очільник регулятора також наголосив, що стратегія є обов’язковою до виконання всіма працівниками НБУ без винятків. "Одним з принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу". Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку невірні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку", – уточнив Шевченко.
Глава центрального банку вважає, що висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити взаєморозумінню з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ.
До слова, Рожкова вважає винесення їй недовіри за спілкування зі ЗМІ тривожним сигналом для незалежності НБУ. Однак Шевченко запевняє, що "це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску".
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