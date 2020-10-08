Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Ради Нацбанку щодо догани двом членам правління НБУ – Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Крім того, історію прокоментував і голова центрального банку України.

Реакція МВФ на догани Рожковій і Сологубу

Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Таку заяву зробив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні, пише 24 канал.

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За його словами, ці критерії управління розробляли у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, які Фонд підтримував.

Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності,

– йдеться у заяві.

Що на це каже Шевченко

Крім того, на ситуацію відреагував і голова Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За його словами, заступники голови Національного банку Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України.

Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. Її частиною є комунікація. Основою взаємодії НБУ із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій,

– зазначив глава НБУ.

Очільник регулятора також наголосив, що стратегія є обов’язковою до виконання всіма працівниками НБУ без винятків. "Одним з принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу". Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку невірні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку", – уточнив Шевченко.

Глава центрального банку вважає, що висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити взаєморозумінню з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ.

До слова, Рожкова вважає винесення їй недовіри за спілкування зі ЗМІ тривожним сигналом для незалежності НБУ. Однак Шевченко запевняє, що "це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску".

Дізнайтеся більше Чому Рожковій і Сологубу НБУ оголосив недовіру та догану

Зверніть увагу! Рожковій та Сологубу Рада регулятора висловила недовіру та оголосила догани через їхні публічні виступи. Зокрема, мовиться про їхні коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк.