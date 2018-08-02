Договірні матчі в українському футболі: десятки обшуків та перші підозрювані

За даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів за фактами організації в Україні договірних матчів.

Серед імовірних причетних до "замовних" турнірів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня. 11-м із них уже вручені повідомлення про підозру, повідомили в Федерації футболу України.

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"Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом", – заявив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, що 22 травня поліція опублікувала список клубів, які підозрюються у організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що в справі про футбольну корупцію вже є одинадцять підозрюваних. Він розповів, що п’ять з одинадцяти підозр висунуті професійним футболістам.

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