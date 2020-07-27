Оператор ГТС України оприлюднив звіт своєї діяльності за I півріччя 2020 року. У компанії переконують, що вони надалі забезпечують безперебійне постачання газу споживачам України та у повному обсязі виконують газовий транзит до країн ЄС та Молдови.

Відповідний звіт Оператор ГТС України оприлюднив на своєму сайті. У компанії підкреслюють, що Українська ГТС не існує сама по собі, а це повноцінна частина європейської газотранспортної мережі. Водночас український оператор ГТС дуже залежить від того, скільки буде побудовано обхідних потоків. Тому тут ведуть цілеспрямовану роботу за такими проєктами, як "Північний потік – 2" та "Турецький потік".

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Обсяги газу

Транзит. За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 мільярда кубічних метрів газу, відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі 2019 року. Тоді обсяг транзиту склав 5,1 мільярда кубічних метрів.

Імпорт. За перше півріччя 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС в Україну склали 7 мільярдів кубічних метрів. Це на 24% або на 1,4 мільярда кубічних метрів більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Зазначені обсяги імпорту включають віртуальний реверс (backhaul) в розмірі 1,7 мільярда кубічних метрів, який також вперше став доступним із початком 2020 року:

з Угорщини – 1,2 мільярда кубічних метрів,

з Польщі – 0,5 мільярда кубічних метрів.

Підземні сховища. За січень – червень 2020 року було направлено 6 мільярдів кубічних метрів газу Оператору ПСГ для закачування в підземні газосховища. Це на 22% більше, ніж торік, і є абсолютним рекордним значенням для цього періоду. Водночас за цей період 3,7 мільярда кубічних метрів імпортованих обсягів направили в підземні газосховища для зберігання на "митному складі".

Видобування. Від газовидобувних підприємств України українська ГТС у 2020 році отримала 9,8 мільярда кубічних метрів. Це на 7% менше за аналогічний період 2019 року.

Споживання. З початку 2020 року українські споживачі всіх категорій отримали 15,4 мільярда кубічних метрів газу, що на 5% більше за аналогічний показник у 2019 році. Крім того, через значне скорочення транзиту загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) зменшилося на 53% та складає 0,9 мільярда кубічних метрів.

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Доходи та витрати

За перші 6 місяців 2016 року Оператор ГТС України отримав 29,4 мільярда гривень доходів, з яких:

73% – за надання послуг з транзиту газу з РФ до країн ЄС та Молдови,

решта 27% – за послуги транспортування в Україні, за послуги з добового балансування та інше.

Загальна сума витрат за цей період становить 10,1 мільярда гривень.

Зауважимо, що понад половину витрат використали на придбання природного газу для виробничих потреб та послуг балансування. Решта – на технічне обслуговування та поточні ремонти об’єктів ГТС, паливо-мастильні матеріали та реагенти, податки та інші виробничі витрати.

Податки

За січень – червень 2020 року Оператор ГТС України сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів на загальну суму в 5 мільярдів 151 мільйон гривень. Якщо врахувати ще 1,4 мільярда гривень податку на прибуток, який компанія сплатить за 2 квартал 2020 року в серпні, то загальна сума відрахувань становитиме 6 мільярдів 551 мільйон гривень.

Водночас у компанії прогнозують, що за підсумками 2020 року вони відрахують орієнтовно 12 – 14 мільярдів гривень до державного та місцевих бюджетів. Таким чином, Оператор ГТС має увійти до десятки найбільших платників податків в Україні.

Борги

За підсумками січня – червня 2020 року загальна заборгованість перед Оператором ГТС України за негативні небаланси складає 1 мільярд 31 мільйон гривень.

Сьогодні 99%, або 1 мільярд 28 мільйонів гривень заборгованості сформували 33 облгази,

Інші 4 замовники послуг транспортування газу – лише 2,6 мільйона гривень.

Рівень розрахунків облгазів перед Оператором ГТС за негативні небаланси становить лише 14%.

За оцінкою ОГТСУ, якщо проблему несплати з боку приватних облгазів за відібраний газ не буде оперативно вирішено, то до кінця року обсяг сумнівної заборгованості може зрости до 5 мільярдів гривень.

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