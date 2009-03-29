Доходи послів

Посол України у США отримує менше 3 тис. грн. зарплати на місяць.

Піджак і краватка претендента на посаду міністра закордонних справ Олега Шамшура коштують більше, аніж становить його офіційна зарплата. Саме про це заговорили недипломати після того, як нинішній посол у США оприлюднив свою декларацію про доходи, згідно з якою його зарплата складає менше 3 тисяч гривень на місяць. Втім, як з`ясувалося, левову частку доходів українських дипломатів складають відшкодування за довготермінові відрядження, які не обкладаються податками. Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк, за якого власне і запровадили нову систему нарахувань, розповідає, як рахували. Борис Тарасюк (екс-міністр закордонних справ України, народний депутат): "За базу бралася платня посла у Нью-Йорку і в Вашингтоні. А потім, використовуючи шкалу, що складається секретаріатом ООН по всьому світу, ми вираховували, якою має бути відшкодування дипломатів, в яких країнах."В МЗС використовують дані ООН про вартість споживчого кошика і комунальних послуг в різних країнах і, виходячи з цього, визначаються з виплатами. Конкретні суми колишньому міністру зараз назвати важко. Водночас експерт з міжнародних питань Геннадій Друзенко каже, що за зізнанням самих дипломатів, глави українських дипмісій у Європі отримують як додаток до зарплати близько 2 тисяч доларів відшкодувань на місяць. Втім, на доходи впливає не лише країна перебування, а й попередня посада. Така практика оплати роботи дипломатів, каже експерт, існує фактично в усіх країнах.Геннадій Друзенко (експерт з міжнародних питань): "Якщо особа, скажімо, приходить з якоїсь посади заступника міністра на посла, то тут його попередня вища в табелі про ранги зарплата, вона впливає на підвищення його окладу доходу в країні перебування."І це не все. Розмір відшкодування може зрости на третину, якщо разом із послом живе непрацююча дружина. Ще по 5% дипломат може отримувати на дітей. Надбавки також передбачені для тих, хто працює в країнах, відносини з якими мають особливе значення для України, у країнах з важкими кліматичними умовами і в державах, де ідуть бойові дії або ж склалася надзвичайна ситуація.