За бажання, усі професії в кадровій документації відтепер можна адаптувати до жіночої статі. Запровадження фемінітивів у "Класифікаторі професій" стало можливим завдяки ухваленню нового українського правопису.

Відповідні зміни у класифікації професій Міністерство економіки затвердило у наказі від 18 серпня.

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За рішенням міністерства, назва професії у кадровій документації окремого працівника може бути адаптована відповідно до статі особи, яка виконує цю роботу.

Що було раніше

У "Класифікаторі" всі професії були записані виключно у чоловічому роді. Вийняток був лише для тих професій, які застосували виключно у жіночому роді, як-от нянька чи покоївка.

Приклади фемінітивів

інженер – інженерка;

соціолог – соціологиня;

фотограф – фотографиня;

журналіст – журналістка;

верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю;

літератор – літераторка.

Жінкам дозволили обіймати 459 професій

Ще два роки тому не лише професійні фемінітиви були небажаними, жінкам взагалі заборонялося обіймати близько 450 професій. Лише у 2017 МОЗ скасувало цей наказ. Тепер українки на законних підставах можуть працювати газозварювальницями, каменярками, машиністками екскаватора, водолазками, землекопами тощо.