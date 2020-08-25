Не тільки "інженер", але й "інженерка": у документах дозволили використовувати фемінітиви
За бажання, усі професії в кадровій документації відтепер можна адаптувати до жіночої статі. Запровадження фемінітивів у "Класифікаторі професій" стало можливим завдяки ухваленню нового українського правопису.
Відповідні зміни у класифікації професій Міністерство економіки затвердило у наказі від 18 серпня.
Зверніть увагу Сомельє: хто це, чим займається і в чому особливості професії
За рішенням міністерства, назва професії у кадровій документації окремого працівника може бути адаптована відповідно до статі особи, яка виконує цю роботу.
Що було раніше
У "Класифікаторі" всі професії були записані виключно у чоловічому роді. Вийняток був лише для тих професій, які застосували виключно у жіночому роді, як-от нянька чи покоївка.
Приклади фемінітивів
інженер – інженерка;
соціолог – соціологиня;
фотограф – фотографиня;
журналіст – журналістка;
верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю;
літератор – літераторка.
Жінкам дозволили обіймати 459 професій
Ще два роки тому не лише професійні фемінітиви були небажаними, жінкам взагалі заборонялося обіймати близько 450 професій. Лише у 2017 МОЗ скасувало цей наказ. Тепер українки на законних підставах можуть працювати газозварювальницями, каменярками, машиністками екскаватора, водолазками, землекопами тощо.