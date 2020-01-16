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      Долар має коштувати 10 гривень, – дослідження The Economist

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      Долар має коштувати 10 гривень / apostrophe.ua

      Видання The Economist опублікувало рейтинг найбільш недооцінених валют у світі. Україна опинилася на 50 місці з 56 можливих.

      Видання The Economist наводить дані за січень. В Україні бургер Бік-Мак з Макдональдсу коштує 57 гривень, а у США – 137 гривень (близько 6 доларів).

      До теми: Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

      Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% порівняно з фактичним обмінним курсом 23,90 гривень за долар.

      Британські економісти вважають, що курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 10,05 гривень за долар.

      У 2018 році за Індексом Біг-Мака, українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу, а в липні 2019 року українська гривня зайняла 5 місце в списку найбільш недооцінених валют, тоді курс української валюти був недооцінений на 61,3%.

      Цікаво! Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2020 року є грошові одиниці ПАР, Росії, Румунії, Туреччини, Азербайджану та Малайзії.

      Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк і норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 18,4% дорожче, ніж у США, у Норвегії – на 5,3%.

      Що відомо про Big Mac index?Індекс Біг-Маку був розроблений виданням The Economist у 1986 році.

      Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності, за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (у нашому випадку бургера) в різних країнах.

      Українська гривня зміцнюється: чому так відбувається

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      За версією Bloomberg у 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. У МФВ пояснюють зміцнення гривні відносно іноземних валют сприятливими умовами на міжнародних товарних та фінансових ринках.

      До теми: Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає

      курс гривні до долара роки курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші дослідження Гривня Долар-Гривня Курси валют ЗМІ
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