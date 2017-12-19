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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Долар по 30 гривень: У Мінфіні радять готуватися до нового курсу "зеленого"

23:03, 19 грудня 3548 Читать новость на русском
Данилюк спрогнозував долар по 30 гривень у 2018 році
Данилюк спрогнозував долар по 30 гривень у 2018 році / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві фінансів вважають, що курс гривні, який закладений у бюджет на 2018 рік у розмірі 30,1 гривень за долар, абсолютно реалістичний.

Про це на прес-конференції в Міністерстві фінансів про результати роботи за 2017 рік і плани на майбутнє сказав міністр Олександр Данилюк, повідомляє "Укрінформ".

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"Коли ми планували бюджет, ми орієнтувалися на такий курс гривні (30,1 гривень за долар – "24"). Ми вважаємо, що курс гривні на наступний рік є реалістичним, і у нас немає ніяких підстав вважати, що це неправильний курс", – сказав Данилюк.

Він зазначив, що це абсолютно реалістичний прогноз, на який розраховує Мінфін.

Теги: Новини України Олександр Данилюк Долар Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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