Доля Commerzbank

Commerzbank може продати підрозділи в Східній Європі.

Другий за обсягом активів німецький банк Commerzbank обговорює з Єврокомісією можливість залучення фінансової допомоги від свого уряду. Згідно з інформацією джерел, близьких до ходу перемовин, регулятор в обмін на ухвалення допомоги пропонує фінустанові позбутись своїх підрозділів в Східній Європі, а також продати Eurohypo - іпотечну структуру, що входить до складу Commerzbank. Офіційної реакції на вимоги з Брюсселя від банку наразі немає. Настільки жорсткі умови Єврокомісія ставить перед Commerzbank через побоювання стосовно конкурентного становища в банківському секторі не лише Німеччини, але й усього Євросоюзу. В офіційному Берліні заявляють, що без фінансових вливань банк може збанкрутувати. Всі проблеми Commerzbank в Німеччині пов’язують з фінансовою кризою, в той час як Єврокомісія побачила погрішності в бізнес-моделі компанії. Зазначимо, на думку експертів вимоги регулятора є одночасно корисними та невдалими для німців. Продаж збиткового Eurohypo може навіть піти на користь банку. А ось розставання з східноєвропейськими підрозділами значно пригальмує розвиток Commerzbank. В минулому році вони принесли німецькому банку 300 млн. євро прибутків. Для фінустанови цей напрямок зростання виглядав доволі перспективним.