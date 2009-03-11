Доля Медоффа

150 років або пожиттєве ув’язнення.

Саме таке покарання вимагає прокуратура США для фінансового афериста Бернарда Медоффа. Пана Медоффа звинувачують за 11 кримінальними статтями. Зокрема - у фінансових махінаціях, дачі неправдивих показів та відмиванні грошей. Раніше адвокат підозрюваного заявляв, що його клієнт готовий визнати свою вину за окремими пунктами. Якщо ж вину Бернарда Медоффа доведуть у суді, 70-ти річний бізнесмен може провести решту свого життя за гратами.Нагадаємо, організатора найбільшої в історії фінансової піраміди затримали ще в грудні минулого року. З того часу ідуть підрахунки обсягів його афери і суміжних збитків інвесторів його хедж-фонду. За версією слідства, загальні збитки від піраміди Медоффа перевищують 50 млрд. дол. Афера була розроблена настільки вдало, що якби не фінансова криза, що змусила багатьох вкладників виводити свої кошти з компанії, Бернард Медофф міг продовжувати свою темну діяльність.