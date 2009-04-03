Домовились

G20 бере ситуацію під свій контроль.

За підсумками саміту розвинених держав світу, що напередодні завершився в Лондоні, було ухвалено рішення виділити на подолання кризи 5 трлн дол. Кошти надаватимуть до кінця 2010 року шляхом прямих вливань, а також за посередництвом Міжнародного валютного фонду. Також “Велика двадцятка” домовилась ввести жорсткіші умови регулювання практично усіх ринків. Це, за словами експертів, має покласти край ліберальній англо-саксонській фінансовій системі, яка панувала протягом останніх 20 років.Виділяючи настільки великі гроші на подолання поточних та запобігання можливих проблем, G20 хоче контролювати процеси їх використання. Під приціл учасників саміту потрапили рейтингові агентства, хедж-фонди та фінансові установи, які отримуватимуть допомогу. Цікаво, що на новини з Лондона позитивно відреагували світові фондові індекси. Незважаючи на суворіше регулювання, з яким незабаром зіштовхнуться учасники ринку, вони позитивно оцінили плани вливання коштів в економіку та щонайголовніше розробку спільних заходів країнами-учасницями. Однак, і уряди, і ринок, і експерти розуміють - без відновлення довіри ефект від дій “Великої двадцятки” буде мінімальним.