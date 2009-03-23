Домовились про модернізацію

Європа вдосконалить українську Газотранспортну систему.

Уряд України, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали спільну декларацію за результатами міжнародної донорської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Таким чином Україна отримала гарантію інвестицій європейських партнерів в модернізацію Української ГТС.Першим етапом співпраці стане створення групи технічної координації, яка відповідатиме за розробку комплексного бізнес-плану проведення модернізації. План покликаний визначати графіки і порядок виконання робіт, а технічна група здійснюватиме нагляд за виконанням робіт з модернізації ГТС. Однією з основних умов, які поставила Єврокомісія - реформування НАК “Нафтогаз України”. Зокрема, іноземні інвестори вимагають відділити від нього дочірньої компанії “Укртрансгаз”. Тим часом, вважають в Українському МЗС, модернізація вітчизняної газотранспортної системи відкриває перед державою нові можливості.Василь Кирилич (речник МЗС України): “Проведенням конференції ЄС підтверджує і визнає українську газотранспортну систему невід’ємним компонентом європейської газотранспортної системи. Проведення міжнародної інвестиційної конференції засвідчує готовність і можливість розгляду Європейським союзом питання купівлі газу не тільки на західному кордоні України, а й на східному кордоні”.Водночас російська делегація, яка напередодні висловила готовність брати участь у модернізації української ГТС покинула конференцію відразу після того, як оголосили про підписання декларації. як повідомив присутній у Брюсселі заступник голови “Газпрому” Валерій Голубєв подальший розвиток конференції делегації Росії не цікавий. Також представники російської федерації вважають, що Україні потрібно щонайменше в 10 разів більше грошей, ніж передбачено планом. Нагадаємо, попередній план модернізації українського газогону оцінювали у 3 мільярди доларів.