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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Домовились про модернізацію

20:18, 23 березня 2009 277

Україна створить прозорий газовий ринок, а Європа натомість модернізує її газотранспортну систему.

У понеділок в Брюсселі за підсумками міжнародної конференції Україна та ЄС підписали спільну декларацію, яка зобов’язує обидві сторони до співпраці в напрямку модернізації ГТС.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Заява надає сигнал всім потенційним інвесторам, які хочуть долучитися до цього процесу, що цей процес підтримується Європою, Україною і Російською федерацією".Жозе Мануель Баррозу (Президент Єврокомісії): "Питання нормального транзиту - спільне для всіх присутніх тут, адже всі хочуть, аби в майбутньому система працювали продуктивно, надійно на прозоро. Україна постачає газ до 16 європейських країн. 12 з яким - члени Євросоюзу. І ми не можемо дозволити їй стати ненадійним партнером, не можемо допустити, аби повторилась ситуація, яка була у січні".Модернізація газотранспортної системи коштуватиме трохи більше 2 з половиною мільйонів доларів. Та затрати себе виправдають, - певен президент. По-перше, на прокачку технічного газу треба буде вдвічі менше, а по-друге Україна зможе забезпечити європейський рівень моніторингу транзиту газу.Віктор Ющенко (Президент України): "Ми хочемо модернізувати ГТС, аби гарантувати якість її роботи на рівні всіх можливих світових стандартів. Ми життєво зацікавлені, щоб споживач у режимі реального часу і простору завжди знав, де знаходиться і яким чином переміщується куплений ним товар".До участі у проекті не долучилася Росія. Її делегація демонстративно залишила конференцію відразу після того, як оголосили про підписання декларації. Документ, кажуть, готували без них. До того ж, грошей треба вдесятеро більше, ніж обіцяє дати Європа. А ще й натяки, що Росія хоче взяти під контроль українську трубу.Олексій Пушков (директор інституту актуальних міжнародних проблем Дипакадемії МЗС Росії): "Наскільки я розумію позиція українського керівництва полягає в тому, щоб зберегти національну незалежність в сфері газових поставок і контроль над газотранспортною системою, тому мені здається, що зараз Росії бути головним захисником цього, це може викликати підозри в тому, що Росія хоче щось захопити, нас ось весь час звинувачують в тому, що ми хочемо щось захопити."Демарш Росії збив з пантелику європейських чиновників. Комісар ЄС по енергетиці Андріс Пібалгс навіть виправдовувався - Росія неправильно зрозуміла документ. До того ж, у Європі визнають - зараз вони не мають потрібних Україні грошей.Джульєтто Кьєза (депутат Європарламенту): "Поки немає грошей. Всі разом ми б могли вирішити цю проблему, ми Європа одна, Європа – Росія може, Америка…я вважаю, Америка сьогодні знаходиться, тому я думаю, що не потрібно розраховувати на американську підтримку."Сполучені Штати поки дійсно не при справах - готові допомогти хіба що порадами, але аж ніяк не грішми.Уільям Тейлор (посол США в Україні): "Ми радо задіємо і надамо Україні цей досвід, що зосереджений в приватних компаніях і також в урядових структурах. В США не розглядалося питання фінансової саме підтримки української газотранспортної системи".Чергової холодної зими Європа переживати не захоче, а Росія все одно мусить комусь продавати свій газ, заспокоюють українські можновладці - тож рано чи пізно гроші на модернізацію газових труб - знайдуть, запевняють вони.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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