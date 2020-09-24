Правління ПАТ "Кривбасзалізрудком" виступило із заявою щодо акції протесту, оголошеної деякими з працівників шахт "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" і "Тернівська".

Як наголошується на сайті комбінату, керівництво вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, незважаючи на те, що вимоги шахтарів були завідомо нездійсненними.

Так, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" зазначила, що проводила неодноразові перемовини з представниками, що страйкують, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала й підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками комбінату.

Як розповіли у "Кривбасзалізрудком", адміністрація з 1 вересня 2020 року підвищила розміри тарифних ставок й окладів на 10–25% залежно від професій. Крім того, був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%.

"Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020", – йдеться у повідомленні.

Та, незважаючи на всі вжиті керівництвом заходи, частина працівників "Кривбасзалізрудкому" все ще залишається під землею. Не допомогли у розв'язанні ситуації й звернення до компетентних державних регулювальних органів та профспілок.

Таким чином, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, а виробничі потужності підприємства залишаються незаконно блокованими.

Тому правління підприємства звернулося із заявою до правоохоронних органів з проханням в межах чинного законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства.

Задля мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, запобігання негативному впливу на довкілля вимушені почати заходи з підготовки підприємства до тривалого простою,

– наголосили у комбінаті.

Крім того, працівникам підприємства й профспілкам повідомляють про скорочення штату у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва.

Також адміністрація комбінату попередила, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я, тому вона оголосила про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів у простій.

Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. У цьому випадку керівництво підприємства готове обговорювати вимоги шахтарів і шукати компроміс там, де це буде можливим,

– підсумувало підприємство.

