Це може бути пастка: політолог пояснив, що приховують домовленості США та Росії щодо Донбасу

Росіяни заговорили про можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, де не буде присутня окупаційна армія. Проте там нібито перебуватиме Росгвардія та російська поліція. Можна припустити, що попередньо Росія та США вже обговорили такий варіант розвитку подій.

Про це зауважив у розмові з 24 Каналом політолог Володимир Фесенко, розповівши, що "пропозиція" Росії про нібито створення демілітаризованої на Донбасі є їхнім бонусом для американців. Він пояснив, наскільки "міцним" є сьогоднішній тандем Росії та США щодо війни в Україні.

Які зиски можуть отримати США від мирної угоди?

"Трамп хитрує. У американців з росіянами вже, імовірно, були попередні домовленості щодо створення "вільної економічної зони", – пояснив політолог.

США та Росія, на його думку, можуть планувати займатися там, наприклад, видобутком корисних копалень, адже на Донбасі є деякі родовища рідкісноземельних металів.

Варто знати. Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть захопити увесь Донбас, а Україна це ніколи прийме. Тому США намагаються знайти компроміс, і вони обговорили з росіянами питання створення "вільної економічної зони". Водночас окупанти називають її "демілітаризованою зоною".

Хоча США та Росія були і залишаються історично геополітичними суперниками, але, як вважає Фесенко, зараз їм вигідно домовитися. Кожна сторона має свої розрахунки, плани, і вони намагаються обдурити один одного.

Американці хочуть отримати свої зиски. Їхній бізнесовий підхід дуже помітний у цій мирній угоді, з якої вони хочуть отримати власні бонуси – плату за своє посередництво. Вони будуть у грошах, які підуть, зокрема, на відновлення України. А частину їх, як планується, отримає Росія, і там також буде врахований відсоток США. Це будуть спільні російсько-американські проєкти. Серед інших бонусів – Запорізька АЕС та "вільна економічна зона",

– зазначив політолог.

Проте домовленість про "вільну економічну зону" може виявитися пасткою, саме тому, що росіяни планують, що її буде контролювати російська поліція та Росгвардія, яка є частиною збройних сил Росії. Вона, за словами політолога, має на озброєнні бронетехніку, важку зброю, а це не може бути пов'язано з демілітаризованою зоною, якою планують оголосити Донбас.

Тому дуже важливо чітко прописати у домовленостях, яким буде статус демілітаризованої зони, хто її буде контролювати, як вона буде адмініструватися,

– наголосив Володимир Фесенко.

Хоча, він додав, що у повністю чи частково зруйнованих населених пунктах майже не залишилось мешканців. Водночас у Слов'янську та Краматорську не було активних бойових дій, і тому саме на них претендують росіяни. До того ж це фактично укріпрайони, які зміцнюють українські позиції.

Як проходять мирні переговори?